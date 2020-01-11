ДТП в Красноярске: в аварию попали два автобуса 85-го маршрута

11 Янв. 2020 2020-01-11T11:30:05+03:00

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Два дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов 85-го маршрута произошли сегодня утром, 11 января, в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города. Первая авария – на проспекте Мира. По предварительной информации там не работал светофор, водитель автобуса не подчинился знакам приоритета и не уступил дорогу легковушке, которая двигалась по проспекту. В результате пострадали все, кто ехал в автомобиле, – водитель и трое пассажиров. Им понадобилась медицинская помощь. На месте работали сотрудники ДПС, осуществляли регулирование движения в ручном режиме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/754056" frameborder="0"></iframe> В Красноярске в аварию попал автобус 85-го маршрута.

Вторая авария – на развязке улиц Калинина и 2-й Брянской. Это место находится вне 85-го маршрута, поэтому пассажиров в салоне автобуса не было. Автомобиль «Нива» ехал в сторону Покровки от Калинина, потерял управление и сначала ударился о правый отбойник, затем его вынесло на встречную полосу прямо в автобус. Водитель легковушки утверждает, что было скользко. Видео аварии попало на регистратор очевидцев и опубликовано в паблике «ЧП Красноярск».

ИСТОЧНИК KP.RU