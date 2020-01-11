На юге Красноярского края кредитные мошенники втянули в проблемы восемь человек

11 Янв. 2020 2020-01-11T10:42:25+03:00

На юге Красноярского края кредитные мошенники втянули в неприятности восемь человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Орудовавшая в Минусинском и Курагинском районах преступная группа, которую подозревают в кредитном мошенничестве, в скором времени предстанет перед судом. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

В ноябре 2018 года житель Минусинска, имеющий познания в том, как банки выдают кредиты, поделился идеей легкого заработка с тремя товарищами. Они разработали план и стали привлекать социально неблагополучных граждан.

Людей внешне приводили в порядок, переодевали, заставили заучивать легенды о том, где они работают и сколько получают зарплаты. Создавали им поддельные документы и привозили в банк, чтобы оформить кредиты. Затем потерпевшим выдавали небольшой гонорар и обещали, что возвращать деньги банку им не придется. При этом размеры кредитов достигали от 250 до 650 тысяч.

Мошенники успели совершить 8 таких эпизодов: деньги делили между собой и тратили, а потерпевшие потом сталкивались с неприятностями. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU