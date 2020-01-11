11 Янв. 2020 2020-01-11T08:52:23+03:00

И за первые же сутки нового года на нее поступило 7943 вызова

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С 1 января система «112» заработала на всей территории Красноярского края. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в региональном министерстве цифрового развития. И за первые сутки 2020 года в систему поступило 7943 вызовов. А всего за новогодние каникулы с 1 по 8 января операторы приняли 44 тысячи вызовов и более 800 СМС. В среднем за сутки в систему поступает 5500 вызовов.

Систему «112» в тестовом режиме запустили в Красноярске в декабре 2018 года, в августе 2019 года к ней подключили еще 5 муниципалитетов края – Дивногорск, Железногорск, Сосновоборск, Емельяново и Березовку. Сегодня в штате работают 38 операторов, включая психолога и лингвиста.

Позвонить или отправить СМС на единый номер «112» для вызова экстренных оперативных служб можно через любого оператора сотовой связи. Время ожидания ответа оператора составляет в среднем восемь секунд, норма на обработку каждого вызова – 90 секунд. За это время оператор уточняет детали случившегося происшествия, при необходимости подключает к решению проблемы специалистов экстренных служб.

- Позвонив на номер «112, жители края могут сообщить о пожарах, ДТП, правонарушениях или иных происшествиях, – отметил министр цифрового развития Николай Распопин. – Система создана, прежде всего, для того, чтобы сократить сроки реагирования на обращения граждан, сообщать о происшествии одновременно всем задействованным экстренным службам.

ИСТОЧНИК KP.RU