В Дивногорске украли сделанную ребенком птичью кормушку

11 Янв. 2020 2020-01-11T08:25:31+03:00

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«Мельчают людишки»: так отозвались дивногорцы на событие, которое произошло в их городе накануне. Вроде, небольшое происшествие – кто-то украл кормушку для птиц. Но для одного ребенка это стало настоящей трагедией. Об этом в паблике «Я живу [В] Дивногорске» рассказала Любовь Чубарова.

Кормушку делали ребенок и папа. Вложили в нее душу, получилась на славу – из дерева, изящная, просторная, с крышей-домиком. Ее покрасили в белый цвет, на крышу нанесли узоры, нарисовали котенка. Вынесли во двор и повесили на березу. Не прибили гвоздем, а именно аккуратно подвесили веревкой на сук. Внутрь насыпали корма для воробьев и синиц. Каждый раз, когда ребенок видел в кормушке птиц, радовался. И вдруг поутру обнаружили, что белоснежный домик пропал.

«Уважаемые горожане! Пожалуйста, будьте людьми – верните на место кормушку! Ребёнок плачет, спрашивает, где она?! Кто увидит её, знайте, что её своровали. Такой второй нет» - обращается мама ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU