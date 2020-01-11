2020-01-11T06:49:43+03:00
Общество

В Красноярске на только что отремонтированной набережной сломались качели

Подрядчика заставят восстановить
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на только что отремонтированной набережной сломались качели. Фото: администрация КрасноярскаВ Красноярске на только что отремонтированной набережной сломались качели. Фото: администрация Красноярска
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Реконструкция правобережной набережной в Красноярске еще не завершилась до конца, с наступлением тепла там продолжится благоустройство. Но большую часть работ там уже провели. И горожане, жители окрестных домов, с удовольствием приходят сюда, чтобы отдохнуть и провести время. На днях красноярцы обнаружили, что полюбившиеся им качели-лодочки сломаны. Оборваны тросы, вырваны элементы соединения.

Специалисты управления дорог, инфраструктуры и благоустройства обследовали все малые архитектурные формы на правобережной набережной, отгородили сломанные качели сигнальной лентой. Подрядной организации, а это СПК «СФЕРА», придется в рамках своих гарантийных обязательств устранить проблемы.

Это не первый случай, когда неизвестные повреждают благоустроенные объекты. В ноябре 2018 года разбили 6 видеокамер в Покровском парке. В октябре 2019 года – баскетбольное дерево и трибуны в парке в Кировском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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