В Красноярском крае коллектив больницы собирает подписи против назначенного главврача

11 Янв. 2020 2020-01-11T05:48:41+03:00

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В Новоселовском районе медики протестуют против назначения нового руководителя районной больницы и даже собирают подписи за его отставку. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал депутат Заксобрания края Александр Глисков. Предыдущий главврач завершил свою работу как раз накануне нового года, затем покинул свой пост. А на его место назначили малознакомого человека.

«Коллектив в шоке, часть врачей собрались увольняться» - написал депутат, напомнив, что год назад похожая ситуация была в Сосновоборской городской больнице. Там главный врач отработал полгода и был уволен по настоянию коллектива.

В министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию в Новоселово. В ведомстве пояснили, что контракт с Сергеем Злотниковым, предшествующим главным врачом, истек и продлять его не стали. Учли, что глава района отказался согласовывать его кандидатуру.

Заместитель главврача по лечебной части также уволилась. Кандидатуры на должность и.о. нового руководителя не поступило, а оставлять медицинское учреждение перед новогодними праздниками без руководителя было нельзя. Поэтому и назначили того, кого предложил глава района: у кандидата есть медицинское образование и опыт руководящей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU