2020-01-10T14:52:05+03:00
Общество

Как если бы все человечество сделало селфи. Красноярцев приглашают на уникальную выставку

Она проработает в Музейном центре еще два дня - ждем гостей [фото]
Ася ЖУКОВА
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«Люди, которых я видел, но никогда не встречал» - уникальная инсталляция известного скульптора Цадока Бен-Давида.«Люди, которых я видел, но никогда не встречал» - уникальная инсталляция известного скульптора Цадока Бен-Давида.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Парень с девушкой, которые держатся за руки, обнимающий ребенка отец, грузный мужчина с тросточкой или мамочка с коляской… Это они, те самые, с кем сталкиваешься глазами, чтобы разойтись навсегда. «Люди, которых я видел, но никогда не встречал» - уникальная инсталляция известного скульптора Цадока Бен-Давида работает в Красноярске последние два дня, 11 и 12 января.

Автор лично снимал на камеру прохожих. Фото: Мария ЛЕНЦ

Автор лично снимал на камеру прохожих.Фото: Мария ЛЕНЦ

Спешите прикоснуться! Это действительно нечто. Автор лично снимал на камеру прохожих – во время своих путешествий по миру. А после переносил изображения с фото на алюминий. И получились плоские скульптуры, «призрачные встречные» из Америки и Европы, Австралии, Антарктики, Центральной Азии.

Люди в движении и люди в статике. Фото: Мария ЛЕНЦ

Люди в движении и люди в статике.Фото: Мария ЛЕНЦ

Совершенно реальные и похожие на тени - прохожие. Фото: Мария ЛЕНЦ

Совершенно реальные и похожие на тени - прохожие.Фото: Мария ЛЕНЦ

От этого невозможно отвести глаза. Фото: Мария ЛЕНЦ

От этого невозможно отвести глаза.Фото: Мария ЛЕНЦ

Они вокруг нас, но не с нами. Фото: Мария ЛЕНЦ

Они вокруг нас, но не с нами.Фото: Мария ЛЕНЦ

5 тысяч фигур реальных людей на 260 квадратных метрах светлого песка. А еще среди них можете быть именно вы! Этим летом художник побывал в Красноярске, также фотографировал людей на улицах. И теперь изображения сибиряков (разумеется, в алюминии) путешествуют с ним по всему миру – на выставке.

Как будто люди из параллельного мира. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как будто люди из параллельного мира.Фото: Мария ЛЕНЦ

А все вместе - это словно общий портрет человечества. говорит художник. Фото: Мария ЛЕНЦ

А все вместе - это словно общий портрет человечества. говорит художник.Фото: Мария ЛЕНЦ

Такие обычные и вместе с тем загадочные. Фото: Мария ЛЕНЦ

Такие обычные и вместе с тем загадочные.Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

Инсталляция работает 11 и 12 января, а после закрывается. Она находится в Музейном центре «Площадь Мира» по адресу площадь Мира, 1.

Время работы: суббота с 11:00 до 21:00, воскресенье с 11:00 до 19:00.

Касса закрывается за полчаса до конца рабочего времени музея. График обеденных перерывов кассы: 14:00-14:30; 17:00-17:30.

Вход по билету в музей (250 рублей, льготный 150). Купить билет можно по ссылке.

Приходите, это надо видеть.

Это надо видеть! Фото: Мария ЛЕНЦ

Это надо видеть!Фото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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