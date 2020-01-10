Выходные Красноярск проживет под черным небом

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:26:44+03:00

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На все выходные в Красноярске ввели режим «черного неба». Как сообщили на сайте Среднесибирского УГМС, с шести вечера 10 января до шести вечера 13 января у нас ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Поэтому объявлены НМУ первой степени опасности.

Напомним, что воздух над городом начал портиться еще вчера. Небо заволокло дымкой, к тому же подморозило. А завтра, 11 января, обещают и вовсе до минус 20 градусов.

- Мороз, да еще эта дымка, - обсуждают в соцсетях горожане. – Видимо, на улицу лучше не выходить или вообще уехать за город.

Напомним, что в новом году режим НМУ вводится в первый раз. До этого его объявляли за несколько дней до зимних праздников.

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Похолодание до минус 20 градусов ждет красноярцев на выходных, 11 и 12 января. Аномальное тепло наконец-то сменится морозцем, предупредили специалисты гидрометцентра.

Причем температура начнет опускаться уже в пятницу, 10 января. Сегодня днем - до минус 13, ночью минус 18 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU