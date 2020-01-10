10 Янв. 2020 2020-01-10T13:09:05+03:00

В Новый год красноярец смыл в унитаз брюки, и об этом узнал весь подъезд. Фото: Shutterstock.

В целом же количество новогодних засоров сократилось. Впервые за 7 лет

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В Новый год житель одного из домов на улице 78-й Добровольческой бригады в Красноярске смыл в унитаз свои брюки (надо думать, случайно), чем переполошил весь подъезд. Запах стоял, можете себе представить…

В целом же количество праздничных засоров заметно уменьшилось, сообщили в компании «КрасКом». Это впервые с 2012 года!

Компания подвела итоги работы в новогодние каникулы – с 31 декабря по 8 января. И оказалось: накануне праздников не смывать оливье в унитаз горожан призывали не зря. Люди действительно прислушались. И вот результат.

- Число засоров сократилось впервые за семь лет с того момента, как в цехе начали вести статистику ликвидированных засоров. Если в первую декаду января 2012 года уличные трубы водоотведения пришлось чистить от твердого мусора 201 раз, то в дальнейшем этот показатель прирастал с каждым годом и в 2019-м достиг 309 засоров, - рассказывают представители компании.

А в нынешнем таких проблем стало гораздо меньше. В Ленинском районе на 10%, в Кировском – на 12. А в Свердловском – сразу на 17%, он стал лидером.

Впрочем, надо понимать: даже один засор – это большая неприятность для жильцов. Вспомните про те же брюки! Вы еще хотите выбросить оливье в унитаз? То-то же.

ИСТОЧНИК KP.RU