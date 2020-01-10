2020-01-10T12:13:49+03:00
Общество

Губернатор Красноярского края завел Инстаграм

И первая публикация в нем – о посещении «Гремячей гривы»
Ася ЖУКОВА
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Губернатор Красноярского края завел Инстаграм. Фото: скрин Инстаграм.Губернатор Красноярского края завел Инстаграм. Фото: скрин Инстаграм.
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У губернатора Красноярского края Александра Усса появился свой Инстаграм. И с каждой минутой растет количество подписчиков. Первым постом на странице главы региона стало сообщение о посещении парка «Гремячья грива»:

- Александр Усс открыл вторую очередь экопарка «Гремячая грива». Здесь появились 60 км дополнительных троп. «Это место для воплощения фантазий и предложений всех, кому дорог наш Красноярск! Давайте строить это место вместе! Здесь можно органично соединить и возможности природы, и спорта, и даже простых прогулок для мамочек с колясками, фактически, в черте города», - сказал губернатор.

Надо понимать, что страница хоть и неофициальная (как на ней указано, но не личная). Тут горожане и жители края могут оставлять свои предложения.

Здесь больше 60 км новых троп! Фото: Мария ЛЕНЦ

Здесь больше 60 км новых троп!Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

Что касается «Гремячей гривы», строительство экопарка началось в 2018-м году по инициативе губернатора. И продолжается до сих пор: открыта уже вторая очередь.

Это сеть дорожек для спортивных и пеших маршрутов, площадки – смотровые и для пикников, беседки, место для палаточного лагеря, пешеходный переход через овраг. Есть даже маршруты для катания на лошадях и снегоходах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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