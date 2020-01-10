Агрессивных собак в Красноярском крае разрешили отлавливать повторно
Агрессивных бездомных псов, которых уже чипировали и стерилизовали, разрешено отлавливать повторно. Об этом сообщает newslab со ссылкой на постановление, поправки к которому приняты правительством региона.
Напомним, по данным прокуратуры, в прошлом году красноярцы подали 7 тысяч жалоб на бродячих собак. Однако отстрел таких животных запрещен. Их ловили, чипировали и отпускали обратно – на место обитания.
Что же изменится с нового года?
- теперь агрессивных собак с чипами можно повторно отлавливать;
- это должно происходить только после обращения от уполномоченного органа, к которому поступают жалобы от жителей;
- плановые мероприятия по отлову не предусмотрены;
- убран пункт об умерщвлении животных.
Цель нового документа – предупредить ЧП, связанные с причинением вреда здоровью человека, но с «соблюдением гуманного отношения к животным».
Как будут поступать с агрессивными псами, которых поймали вторично, пока непонятно. Один из вариантов: они останутся в приюте навсегда.
КОНКРЕТНО
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ИСТОЧНИК KP.RU