Агрессивных собак в Красноярском крае разрешили отлавливать повторно

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:46:37+03:00

Что с ними будет дальше, пока неясно

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Агрессивных бездомных псов, которых уже чипировали и стерилизовали, разрешено отлавливать повторно. Об этом сообщает newslab со ссылкой на постановление, поправки к которому приняты правительством региона.

Напомним, по данным прокуратуры, в прошлом году красноярцы подали 7 тысяч жалоб на бродячих собак. Однако отстрел таких животных запрещен. Их ловили, чипировали и отпускали обратно – на место обитания.

Что же изменится с нового года?

- теперь агрессивных собак с чипами можно повторно отлавливать;

- это должно происходить только после обращения от уполномоченного органа, к которому поступают жалобы от жителей;

- плановые мероприятия по отлову не предусмотрены;

- убран пункт об умерщвлении животных.

Цель нового документа – предупредить ЧП, связанные с причинением вреда здоровью человека, но с «соблюдением гуманного отношения к животным».

Как будут поступать с агрессивными псами, которых поймали вторично, пока непонятно. Один из вариантов: они останутся в приюте навсегда.

КОНКРЕТНО

Как поступить, если у вас во дворе поселилась стая агрессивных собак? Звоните 005.

ИСТОЧНИК KP.RU