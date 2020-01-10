Точная причина аварийной посадки Ми-8 в Красноярском крае неизвестна

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:49:56+03:00

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На севере Красноярского края жесткую посадку совершил вертолет Ми-8. Как передают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, все случилось в 12.40 в 206 километрах северо-восточнее Хатанги.

- Это не жесткая посадка, вертолет просто приземлился, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Андрей Шопин, начальник Управления по делам ГО и ЧС Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. – На борту все живы-здоровы. Причина пока не известна.

В течение ближайшего времени из Хатанги на место экстренной посадки вылетит вертолет с помощью – на борту судна МЧС России техники и спасатели. Какое количество времени пассажирам придется ожидать помощи – пока неизвестно. Впрочем, специалисты утверждают, что недолго. К счастью, в районе Хатанги сейчас по меркам Севера относительно комфортная температура – всего минус 20 градусов. А значит, пассажирам рейса нужно только дождаться спасателей.

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На борту дети разных возрастов. Все они, по словам специалистов, живы-здоровы, хотя точная причина посадки пока неясна. (Подробности)

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на севере Красноярского края

ЧП на севере Красноярского края: жесткую посадку совершил вертолет Ми-8. Как передают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, все случилось на Таймыре, в районе поселка Хатанга. (Подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU