2020-01-10T13:49:56+03:00
Происшествия

Точная причина аварийной посадки Ми-8 в Красноярском крае неизвестна

ЧП произошло в 206 километрах северо-восточнее Хатанги
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
К месту ЧП отправились спасателиК месту ЧП отправились спасателиФото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

На севере Красноярского края жесткую посадку совершил вертолет Ми-8. Как передают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, все случилось в 12.40 в 206 километрах северо-восточнее Хатанги.

- Это не жесткая посадка, вертолет просто приземлился, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Андрей Шопин, начальник Управления по делам ГО и ЧС Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. – На борту все живы-здоровы. Причина пока не известна.

В течение ближайшего времени из Хатанги на место экстренной посадки вылетит вертолет с помощью – на борту судна МЧС России техники и спасатели. Какое количество времени пассажирам придется ожидать помощи – пока неизвестно. Впрочем, специалисты утверждают, что недолго. К счастью, в районе Хатанги сейчас по меркам Севера относительно комфортная температура – всего минус 20 градусов. А значит, пассажирам рейса нужно только дождаться спасателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Полный вертолет детей»: на севере Красноярского края аварийно сел МИ-8, перевозивший малышей с каникул

На борту дети разных возрастов. Все они, по словам специалистов, живы-здоровы, хотя точная причина посадки пока неясна. (Подробности)

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на севере Красноярского края

ЧП на севере Красноярского края: жесткую посадку совершил вертолет Ми-8. Как передают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, все случилось на Таймыре, в районе поселка Хатанга. (Подробности)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

«Полный вертолет детей»: на Таймыре аварийно сел МИ-8, перевозивший малышей с каникул

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24