Нашедшая телефон жительница Железногорска может получить 6 лет за «предприимчивость»
Женщина из Железногорска Красноярского края может сесть в колонию на шесть лет за свою «предприимчивость». Она нашла телефон и воспользовалась установленным в нем «Мобильным банком», перевела деньги себе, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Оказалось, телефон потеряла 50-летняя местная жительница. А вскоре обнаружила: лишилась не только средства связи, но и средств на банковском счету.
Чтобы отыскать подозреваемого, сотрудникам угрозыска МУ МВД России по Железногорску потребовалось всего было нескольких часов. Выяснилось: гаджет подобрала 39-летняя женщина. Поняв, что паролем он не защищен, решила этим воспользоваться.
Против нее уже возбудили возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Кража». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
- Чтобы избежать подобных случаев и не стать жертвой преступления, чаще всего достаточно просто установить на телефон пароль, - говорят полицейские. – Если вы обнаружите, что с вашего все же списаны деньги, немедленно звоните 02.
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ИСТОЧНИК KP.RU