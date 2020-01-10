Вместо отдыха боец Росгвардии скрутил серийного вора

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:53:37+03:00

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В Минусинском районе Красноярского края сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии на отдыхе задержал серийного вора. Об этом случае рассказали в пресс-службе Управления.

В один из вечеров сержанту Владимиру Мухину (он работает полицейским-водителем взвода отдела вневедомственной охраны) позвонил сосед. Мужчина был явно взволнован: через ограду его дома перелез какой-то тип и пытается взломать замок.

Полицейский тут же передал сведения на пункт централизованной охраны, а сам, не теряя время, выдвинулся на место. И скрутил подозреваемого вместе с подоспевшими к дому товарищами-росгвардейцами.

Как выяснилось, проникнуть в помещение пытался серийный вор-домушник. Ему 46, на счету у подозреваемого уже несколько судимостей за кражи. Сейчас его пробивают на причастность к таким же преступлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU