30-градусные морозы, метели и сильный ветер надвигаются на Красноярский край

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:24:29+03:00

Где именно будет бушевать непогода?

Изменить размер текста: A A

В Красноярский край идут морозы, метели и сильный ветер. Об этом предупредили на сайте Среднесибирского УГМС.

Резкое похолодание – ночью 11 января до минус 30-32 градусов – ожидается в центральных и южных районах региона. Также на дорогах здесь по-прежнему скользко, гололедица.

Кроме того, 11 января на юге Таймыра поднимется мощный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, местами до 22-27 метров, метель. В темное время суток 11 января в Туруханском районе ветер – 15-20 метров в секунду, тоже метель, на севере - сильный снег.

11-13 января в горных районах края, Хакасии и Тувы сохраняется опасность схода лавин, будьте осторожны!

В Красноярске 11 января днем минус 16-18, ночью минус 22-24, переменная облачность, без снега, ветер 2-7 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU