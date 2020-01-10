30-градусные морозы, метели и сильный ветер надвигаются на Красноярский край
В Красноярский край идут морозы, метели и сильный ветер. Об этом предупредили на сайте Среднесибирского УГМС.
Резкое похолодание – ночью 11 января до минус 30-32 градусов – ожидается в центральных и южных районах региона. Также на дорогах здесь по-прежнему скользко, гололедица.
Кроме того, 11 января на юге Таймыра поднимется мощный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, местами до 22-27 метров, метель. В темное время суток 11 января в Туруханском районе ветер – 15-20 метров в секунду, тоже метель, на севере - сильный снег.
11-13 января в горных районах края, Хакасии и Тувы сохраняется опасность схода лавин, будьте осторожны!
В Красноярске 11 января днем минус 16-18, ночью минус 22-24, переменная облачность, без снега, ветер 2-7 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU