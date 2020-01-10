В Красноярске пропала 80-летняя бабушка с родимым пятном на щеке
В Зеленой Роще Красноярска пропала 80-летняя бабушка. О Светлане Леонидовне Матвеевой ничего неизвестно уже сутки, рассказали в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».
- Девятого января женщина ушла из дома на улице Николаева,11, - поясняют волонтеры. – С тех пор сведений о ней нет.
Если увидите бабушку, пожалуйста, сообщите! Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск».
Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, короткая стрижка, седые волосы с фиолетовым оттенком.
Особые приметы: на правой щеке красное родимое пятно в 2 сантиметра.
Была одета: зеленое пальто, черно-белый берет, черные сапоги.
При себе имела: паспорт, пакет с кошельком.
Если вы видели пропавшую, знаете, где она может находиться, просьба срочно сообщить по одному из номеров 8(391) 224-25-07 (дежурная часть отделения полиции №5), 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).
Обновлено. Только что стало известно: бабушка уже найдена, жива.
ИСТОЧНИК KP.RU