10 Янв. 2020 2020-01-10T08:14:40+03:00

В Красноярске пропала 80-летняя бабушка с родимым пятном на щеке. Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Если вы увидите ее, дайте знать!

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В Зеленой Роще Красноярска пропала 80-летняя бабушка. О Светлане Леонидовне Матвеевой ничего неизвестно уже сутки, рассказали в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Девятого января женщина ушла из дома на улице Николаева,11, - поясняют волонтеры. – С тех пор сведений о ней нет.

Если увидите бабушку, пожалуйста, сообщите! Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, короткая стрижка, седые волосы с фиолетовым оттенком.

Особые приметы: на правой щеке красное родимое пятно в 2 сантиметра.

Была одета: зеленое пальто, черно-белый берет, черные сапоги.

При себе имела: паспорт, пакет с кошельком.

Если вы видели пропавшую, знаете, где она может находиться, просьба срочно сообщить по одному из номеров 8(391) 224-25-07 (дежурная часть отделения полиции №5), 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).

Обновлено. Только что стало известно: бабушка уже найдена, жива.

ИСТОЧНИК KP.RU