16-летнюю девушку сбила машина на переходе в Красноярске

10 Янв. 2020 2020-01-10T07:20:41+03:00

16-летнюю девушку сбили на переходе в Красноярске. Фото: пресс-служба ГИБДД России по Красноярскому краю.

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На переходе в Красноярске автомобиль сбил 16-летнюю девушку. Авария произошла в поселке Водников, сообщили в пресс-службе ГИБДД России по краю.

Школьница шла через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как видно, водитель ее не заметил, не остановился вовремя. Благо серьезных травм девушка не получила.

Тем не менее после ДТП возбудили дело об административном правонарушении. А сотрудники ГИБДД еще раз напоминают: вечером видимость на дороге становится хуже. Так что пешеходам нужно быть осторожнее. И лучше использовать в одежде световозвращающие элементы.

Между тем в соцсетях продолжают обсуждать случившееся:

- Куда смотрел пешеход? Убедился в безопасности – перешел, и нет проблем.

- Это ребенок еще, 16 лет. Взрослые и то бывают невнимательными. А над переходом фонарь висит, как можно было не заметить пешехода?

- Там особо толку нет от этого фонаря. Из машины обзор совсем другой.

- Четко помню: водитель, снизь скорость перед пешеходным переходом. А вы тут про фонарики. Девочке скорейшего выздоровления. Родителям просьба: уделите своему ребенку 5 минут, расскажите о том, как и где переходить так, чтобы не расстроить вас, и детишки были здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU