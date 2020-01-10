Крыши домов в Красноярске ремонтируют заключенные

10 Янв. 2020 2020-01-10T06:54:43+03:00

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К ремонту крыш домов в Красноярске привлекли осужденных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по краю.

Как оказалось, уже в 2019-м заключенные колонии-поселения отремонтировали крыши десяти многоквартирных домов в Октябрьском, Кировском и Ленинских районах. На общую сумму в 13 миллионов рублей. Еще по трем адресам работы продолжаются.

Ремонтом крыш пятиэтажек занимаются 30 осужденных. Каждый имеет удостоверение, прошел спецкурс по безопасным приемам работы на высоте. Стройкомпании, с которыми сотрудничает колония, довольны: все выполняется качественно и в срок.

К слову, осужденные КП-19 давно трудятся в сфере ЖКХ. Ежедневно больше 100 мужчин и женщин подметают улицы, убирают мусор, разбирают ветхие здания. Разумеется, под контролем сотрудников. Работают строго по договору: не больше 7 часов в день, зарплата не ниже МРОТ.

- Сейчас в КП-19 все 100% осужденных работают, - отмечают в пресс-службе ведомства. – В первую очередь трудоустраиваются те, кто обязан по приговору возмещать ущерб, причиненный в результате совершенного преступления.

Причем в текущем году эта практика будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU