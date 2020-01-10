Рождественское чудо. Природные гирлянды из снега обнаружили в Красноярском крае

10 Янв. 2020 2020-01-10T06:32:47+03:00

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Рождество прошло, а чудеса продолжаются. Одно такое явление наблюдают в Красноярском крае прямо сейчас. Здесь после морозов на деревьях обнаружили природные гирлянды и серпантин из снега, сообщили в пресс-службе национального парка «Шушенский бор».

Уникальные кадры сделала сотрудница парка Элинор Пэйт в Перовском лесничестве. Сначала глазам не поверила: кругом ни души, а сама природа будто бы встречает Новый год, развесив на деревьях причудливые украшения.

Будто сама природа встречает Новый год. Фото: Элинор Пэйт, «Шушенский бор».

Специалисты предполагают: причиной появления необычного декора тайги стали температурные «качели». Перед Рождеством в парке было довольно тепло, а потом резко похолодало. И начавший таять снег прихватило морозцем. Так и получился затейливый серпантин.

Элинор Пэйт, заметившая и сфотографировавшая его первой, делится: природные гирлянды – сама хрупкость. Стоит их задеть, превращаются в снежную пыль. А, если не трогать, могут сохраниться и до самого Старого Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU