10 Янв. 2020 2020-01-10T09:45:08+03:00

За сбыт – до пожизненного. Парень в Красноярске хранил у себя больше 4 кг «синтетики». Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, раньше дел с криминалом не имел, судим не был [видео]

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Молодой человек из Красноярска хранил у себя в квартире больше 4 килограммов наркотиков, собираясь распространить их через «закладки». Однако не успел – его задержали полицейские, сообщили в пресс-службе краевого главка.

Крупную партию парень вместе с подельником хотел сбыть в Красноярске. При обыске в квартире обнаружили и изъяли 16 пакетов с наркотическими средствами. Позже эксперты установили, это три вида «синтетики», общий вес 4,2 килограмма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/753852" frameborder="0"></iframe> Крупную партию наркотиков обнаружили в квартире у парня из Красноярска..Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

Сейчас полицейские МУ МВД России «Красноярское» пробивают канал, через который подозреваемые купили запрещенные вещества.

На двух дилеров (каждому по 24 года, судимостей не имели) завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание по ней суровое – вплоть до пожизненного лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU