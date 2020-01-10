Суриковский троллейбус-музей запускают в Красноярске

10 Янв. 2020 2020-01-10T05:39:53+03:00

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Экскурсионный суриковский троллейбус снова отправляется в рейс по Красноярску! С 17 по 26 января пассажиры «семерки» узнают больше о творчестве знаменитого живописца (и не только).

Напомним, как раз в эти даты в городе проходит традиционный зимний суриковский фестиваль искусств «Художники в городе!». Одно из самых значимых его мероприятий – ежедневная троллейбусная экскурсия. На целых десять дней «семерка» превратится в музей.

- Мы расскажем о выдающихся земляках – мастерах кисти, которые своим талантом и упорством прославили родную землю, - обещают организаторы.

КОНКРЕТНО

Экскурсии проводят каждый день 17 января – 26 января в 12.00. Организаторы - «Музей-усадьба Сурикова» вместе с «Центром путешественников».

Мероприятие проходит в троллейбусе 7 маршрута на промежутке от остановки «ЖД вокзал» до остановки «Медуниверситет» и в обратном направлении от остановки «Медуниверситет» до остановки «ЖД вокзал».

Проезд участники оплачивают сами. Регистрации не нужно. Повторяем: отправление троллейбуса с остановки «ЖД вокзал» в 12.00 (ежедневно с 17 по 26 января).

СПРАВКА «КП»

Василий Суриков родился 24 января 1848 года, Красноярск – его родной город. Преподаватель гимназии дал ему первые уроки живописи. Темой большинства работ Сурикова было прошлое России. Известность живописцу принесло «Утро стрелецкой казни» (1881 год). Полотна, которые все мы знаем, - «Боярыня Морозова», «Взятие снежного городка», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин», и другие. Умер великий художник 19 марта 1916 года в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU