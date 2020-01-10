20-градусные морозы придут в Красноярск на выходных

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:43:46+03:00

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Похолодание до минус 20 градусов ждет красноярцев на выходных, 11 и 12 января. Аномальное тепло наконец-то сменится морозцем, предупредили специалисты гидрометцентра.

Причем температура начнет опускаться уже в пятницу, 10 января. Сегодня днем - до минус 13, ночью минус 18.

Примерно такая же картина будет наблюдаться и в субботу: в светлое время суток минус 13-14, в темное минус 19-21 градус. Зато солнечно, без осадков, ветер слабый. Можно утеплиться и отправиться за город.

А с понедельника в Красноярск снова вернется тепло. Пойдет снег, температура поднимется до минус 9 градусов. А в четверг, 16 января, будет и того «жарче»: минус 4.

Понятно, что такие температурные качели особенно трудно переносят пожилые и метеочувствительные люди. Поэтому стоит поберечь себя: отказаться от физических нагрузок, тяжелой пищи и спиртного.

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ИСТОЧНИК KP.RU