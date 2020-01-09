2020-01-09T17:26:04+03:00
Общество

Куда поедет красноярский «Поезд здоровья» в январе

За день врачи готовы принимать до 150 пациентов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Куда поедет красноярский «Поезд здоровья» в январе. Фото: пресс-служба Красноярской железной дорогиКуда поедет красноярский «Поезд здоровья» в январе. Фото: пресс-служба Красноярской железной дороги
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Куда поедет красноярский «Поезд здоровья» в январе этого года, рассказали в пресс-службе регионального минздрава. Передвижной консультативно-диагностический центр «Св. Лука» побывает станциях Лесосибирска, Пировского, Бирилюсского и Большеулуйского районов. За день врачи готовы принимать до 150 пациентов. График работы поезда – с 8.00 до 18.00 часов.

- 14 января – Большая Кеть (Пировский район)

- 15 – 16 января – станция Пировская

- 17 января – Абалаково

- 18 – 21 января – Лесосибирск

- 22 января – Малая Кеть (Пировский район)

- 23 – 25 января – Суриково (Бирилюсский район)

- 26 – 27 января – Кытат (Большеулуйский район).

В «Поезде здоровья» оборудованы кабинеты функциональной диагностики, ультразвукового и эндоскопического исследования, стоматологический кабинет, рентген-кабинет, лаборатория, перевязочная и аптечный пункт.

Приём будут вести узкие специалисты – хирург, офтальмолог, эндокринолог, отоларинголог, невролог и др. Пациенты смогут пройти необходимые обследования и получить результаты анализов, а также проконсультироваться у врачей краевых учреждений здравоохранения и специалистов клиник федерального подчинения.

Попасть на прием просто: нужно иметь при себе паспорт, ребенку – свидетельство о рождении, полис ОМС, выписку из амбулаторной карты по месту прикрепления, а также результаты ранее пройденных исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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