2020-01-09T15:55:09+03:00
Общество

За новогодние каникулы красноярцы пожаловались на грязный воздух 32 раза

Приборы показали, что напрасно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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За новогодние каникулы красноярцы пожаловались на грязный воздух 32 разаЗа новогодние каникулы красноярцы пожаловались на грязный воздух 32 разаФото: Мария ЛЕНЦ
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Инспекторы министерства экологии края и специалисты передвижных эколабораторий во время новогодних каникул несли свое дежурство, работая в круглосуточном режиме. За это время жители Красноярска позвонили на телефон горячей линии министерства 32 раза, чтобы пожаловаться на грязный воздух.

Передвижная эколаборатория выезжала 86 раз. Замеры проводились во всех районах города, всего было отобрано 437 проб. Как оказалось, превышение в атмосферном воздухе предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.

- В краевую наблюдательную сеть входят одиннадцать автоматизированных постов наблюдения и три передвижные эколаборатории, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе минэкологии. – В прошлом году произведено более 46 тысяч отборов проб атмосферного воздуха. Повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ зафиксирован в 117 случаях, что составляет 0,3%.

Добавим, что обо всех нарушениях природоохранного законодательства можно сообщать по телефону горячей линии министерства: (391) 212-17-06. Узнать информацию о состоянии окружающей среды можно узнать в приложении krasecology и на сайте краевого центра мониторинга качества окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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