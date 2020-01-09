Следователи просят помочь разыскать женщину, причастную к убийству новорожденной дочери

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:21:44+03:00

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30 декабря 2019 года рабочие мусоросортировочного завода ООО «РосТех» (находится на территории Березовского района) обнаружили на ленте среди отходов страшную находку – тело новорожденной девочки. Судебно-медицинская экспертиза сделала заключение, что ребенок родился живым и скончался он от смертельной травмы.

Уголовное дело было заведено по статье 106 УК РФ «Убийство новорожденного». Сейчас задача следователей найти мать ребенка, которая может быть причастна к преступлению. Нужна помощь граждан, которые могут ее знать, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

Разыскивается женщина (возраст может быть любым), которая находилась в состоянии беременности в 2019 году. Дата ее родов должна приходиться на конец 2019 года или на январь 2020 года. Должно насторожить, если в настоящее время женщина уже разрешилась от бремени, но о результатах родов или судьбе ребенка ничего не известно. Информацию можно сообщить следователю по телефону (391) 296-44-14.

ИСТОЧНИК KP.RU