2020-01-09T15:21:44+03:00
Происшествия

Следователи просят помочь разыскать женщину, причастную к убийству новорожденной дочери

Тело ребенка нашли на мусоросортировочном заводе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Следователи просят помочь разыскать женщину, причастную к убийству новорожденной дочериСледователи просят помочь разыскать женщину, причастную к убийству новорожденной дочериФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

30 декабря 2019 года рабочие мусоросортировочного завода ООО «РосТех» (находится на территории Березовского района) обнаружили на ленте среди отходов страшную находку – тело новорожденной девочки. Судебно-медицинская экспертиза сделала заключение, что ребенок родился живым и скончался он от смертельной травмы.

Уголовное дело было заведено по статье 106 УК РФ «Убийство новорожденного». Сейчас задача следователей найти мать ребенка, которая может быть причастна к преступлению. Нужна помощь граждан, которые могут ее знать, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

Разыскивается женщина (возраст может быть любым), которая находилась в состоянии беременности в 2019 году. Дата ее родов должна приходиться на конец 2019 года или на январь 2020 года. Должно насторожить, если в настоящее время женщина уже разрешилась от бремени, но о результатах родов или судьбе ребенка ничего не известно. Информацию можно сообщить следователю по телефону (391) 296-44-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи просят помочь разыскать женщину, причастную к убийству новорожденной дочери
Экс-депутат Хакасии получил 4,5 года колонии за то, что наживался за счет детей-сирот
В Красноярске упавшей на катке женщине пришлось вызывать «скорую»
В новогодние каникулы 20-я больница Красноярска приняла 2587 экстренных пациентов
В Красноярском крае освятили участок трассы, где в 2019 году в ДТП погибли 20 человек
Красноярская прокуратура проверила содержание животных в цирке шапито
Снесли забор и взяли под охрану: Троицкое кладбище в Красноярске признали объектом культурного наследия
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
По дороге в Красноярск пропала молодая женщина на красном «Хендае»
В Красноярске дело застройщика дома на Грунтовой отправили в суд
Билеты на речные круизы по Енисею начнут продавать уже в январе
Красноярский предприниматель обманул изготовителя скамеек на миллион рублей
Таинственно пропадавший целых полгода красноярец неожиданно вернулся домой
В Красноярске коммунальная авария на всю ночь оставила без тепла 29 многоэтажек
Мужчина незаметно вытащил сим-карту из телефона и обокрал подругу
17-летний подросток приехал в Красноярск из Тайшета и бесследно исчез
Из-за аномального тепла в красноярском зоопарке посреди зимы проснулся медведь
10 тысяч бутылок нелегального алкоголя скрывал в гаражах житель Канска
Беспокойное Рождество выдалось у красноярских спасателей
Красноярец устроил заплыв в Енисее из-за пенсионной реформы
Под Дивногорском на пути к ГЭС в лобовом ДТП пострадали люди
За первую неделю года в краевую больницу попали 50 человек с криминальными травмами