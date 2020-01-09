В Красноярске упавшей на катке женщине пришлось вызывать «скорую»

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:16:23+03:00

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В Красноярске в Татышев-парке, оказывается, не предусмотрено дежурство медицинских работников. Даже в период новогодних каникул, когда в центральной части острова из-за большого количества посетителей бывает, что яблоку негде упасть. А ведь на острове находятся главная городская елка и самый большой в Красноярске каток. Детвора штурмуют высокие горки, не чувствуя опасности, взрослые не отстают. Случись что – и кто окажет экстренную помощь?

6 января примерно в 7 часов вечера 40-летняя женщина каталась на коньках и упала. Сильно ушиблась. Кое-как поднялась и подошла к родным. Ее довели до раздевалки, а когда начала терять создание, муж побежал искать медиков. Не нашел никого и сам вызвал «Скорую помощь». К счастью, обошлось без серьезных последствий, но семья возмущена таким отношениям к посетителям.

А вот как пояснили инцидент «ТВК Красноярск» пресс-секретарь «Центра реализации социальных проектов» Екатерина Суворова: медицинские пункты на катке не предусмотрены. Внутри павильона есть правила посещения катка и там указано, что если случаются травмоопасные ситуации, то необходимо сообщить администраторам, чтобы они вызвали «скорую».

Добавим, что гость из Голландии, который приехал в Красноярск к родственникам своей супруги, получил травму на горке в ледовом городке. И целую неделю провел в краевой больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU