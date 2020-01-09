В новогодние каникулы 20-я больница Красноярска приняла 2587 экстренных пациентов

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:28:10+03:00

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Медицинские учреждения Красноярска подводят итоги работы в новогодние праздники. В БСМП, например, в первые три дня приняли 586 человек. А в перинатальном центре в новогоднюю ночь родились 3 детей. Своими результатами поделилась и 20-я больница.

- За 8 дней нового года в родильном доме появились на свет 38 ребятишек (17 девочек и 21 мальчик). Наш первый малыш 2020 года родился 1 января в 10.45 утра – это девочка весом 3250 г и ростом 52 см, которая стала третьим ребенком в своей семье, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск пресс-секретарь больницы Ирины Скуднова.

К слову, первым в рождественскую ночь появился на свет мальчик (3550 г, 53 см), тоже третий в семье. Самым крупным из новогодних карапузов стала девочка, родившаяся 3 января (4100 г), а самым крохотным – девочка 6 января (2400 г).

С 1 по 8 января 20-я больница работала в обычном круглосуточном режиме. В эти дни за экстренной медицинской помощью сюда обратились 2587 человек, 52 % из них – дети. Госпитализировали 366 пациентов, в том числе 99 детей. Экстренных операций сделано 155. Самыми напряженными для врачей стали 3 и 6 января.

Чаще всего горожане обращались с проблемами органов кровообращения (255 эпизодов), пищеварения (410), дыхания (1093). Зафиксировано 286 обращений с травмами (в том числе, бытовыми — 103, уличными – 99, спортивными – 8, ДТП – 8). Помощь единственной в крае круглосуточной взрослой лор-неотложки потребовалась 551 человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU