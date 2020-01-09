2020-01-09T13:20:43+03:00
Общество

В Красноярском крае освятили участок трассы, где в 2019 году в ДТП погибли 20 человек

Водители называют это место проклятым
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае освятили участок трассы, где в 2019 году в ДТП погибли 20 человек. Фото: пресс-служба ГИБДД краяВ Красноярском крае освятили участок трассы, где в 2019 году в ДТП погибли 20 человек. Фото: пресс-служба ГИБДД края
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Водители, которые часто проезжают по трассе Р-255 в Уярском районе, называют этот участок проклятым. Слишком часто там происходят аварии, гибнут люди. В прошедшем 2019 году было зафиксировано 49 дорожно-транспортных происшествий. В результате погибли 20 человек, более 50 пострадали.

Две последние трагические аварии произошли в одни сутки: 30 ноября сначала при выезде с заправки столкнулись две иномарки, погибли трое. Затем через несколько часов легковой автомобиль смял грузовик, а внутри – семья: родители и трое детей.

Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят на федеральной трассе профилактические рейды, но это не всегда помогает. Накануне настоятель местного храма отец Дмитрий осветил аварийный участок дороги. Он прочитал молитвы, а затем окропил святой водой проезжающие машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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