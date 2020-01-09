Красноярская прокуратура проверила содержание животных в цирке шапито

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:50:10+03:00

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Красноярская природоохранная прокуратуры проверила цирк шапито «Золотой дракон», который с недавних пор работает на площади возле ТРЦ «Планета». Были привлечены ветеринарные специалисты, которые осмотрели условия содержания животных. Они нашли, что в цирке работают собаки различных пород, бенгальские кошки, обезьяны и четыре леопарда.

- На всех животных оформлены соответствующие ветеринарно-сопроводительные документы. Животные содержатся в специальных фурах для перевозки животных, оборудованных обогревателями, кондиционерами и окнами, у каждого – индивидуальная клетка с поилкой, кормушкой, подстилкой, - прокомментировали результаты проверки «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры.

Специалисты отметили, что животных кормят по правилам, а вольеры убираются ежедневно. К тому же сами четвероногие артисты активны и имеют ухоженный вид. Таким образом, фактов жестокого обращения с животными не зафиксировано.

Напомним, что когда шапито развернулся возле «Планеты», в соцсетях красноярцы высказывали возмущение и требовали проверить. И неспроста, в январе 2016 года дрессировщик подобного передвижного цирка после выступления попросту сбежал, бросив на произвол судьбы своих верблюдов, лошадь и камчатских медведей. И только благодаря неравнодушным горожанам животных удалось пристроить.

ИСТОЧНИК KP.RU