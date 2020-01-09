2020-01-09T12:10:31+03:00
Общество

Снесли забор и взяли под охрану: Троицкое кладбище в Красноярске признали объектом культурного наследия

Теперь это официально памятник истории
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Троицкое кладбище в Красноярске признали объектом культурного наследия. Фото: Служба по охране объектов культурного наследия.Троицкое кладбище в Красноярске признали объектом культурного наследия. Фото: Служба по охране объектов культурного наследия.
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Троицкое кладбище в Красноярске официально признали памятником истории и архитектуры города. Об этом сегодня, 9 января, сообщили в краевой Службе по государственной охране объектов культурного наследия. Приказ руководителем Службы был подписан еще в конце прошлого года. А 26 декабря объект под названием «Троицкий некрополь» был внесен в госреестр с формулировкой: вид объекта – достопримечательное место, общая видовая принадлежность объекта – памятник истории, памятник градостроительства и архитектуры.

Стало ли такое решение следствием сентябрьского скандала, когда по распоряжению чиновника из мэрии в рамках благоустройства была снесена часть старинного ограждения? Возможно. Сейчас в этой истории разбираются надзорные органы. Департамент городского хозяйства уже оштрафовали на 100 тысяч рублей (хотя границы штрафов в данном случае – от 500 тысяч до 20 миллионов рублей).

Снесенное ограждение будут восстанавливать, как – пока решается, уточнили «Комсомольской правде»-Красноярск в Службе по охране объектов культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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