По дороге в Красноярск пропала молодая женщина на красном «Хендае»

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:26:44+03:00

Ее нет уже два дня

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По дороге из Бородино в Красноярск пропала молодая женщина Ольга Стребкова. Информация вместе с ориентировкой появилась в социальных сетях волонтеров организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Известно, что Ольге 37 лет. Утром 7 января она выехала из города Бородино в краевой центр на своей иномарке. После этого связь с ней оборвалась и что с ней, неизвестно. Поэтому нужна помощь в распространении информации: возможно, кто-то видел женщину или ее приметный автомобиль марки Hyundai Creta темно-красного цвета, госномер Н 279 НХ 124.

Приметы женщины: рост 165-170 см, плотного телосложения, голубые глаза, мелированые волосы, пухлые губы. Из особых примет – у нее плохое зрение, постоянно носит очки. В момент исчезновения могла быть одета либо в черную норковую шубу, либо в дубленку песочного цвета. С собой у нее был телефон, документы.

Куда звонить, чтобы сообщить о пропавшей:

- (391-68) 4-32-96 – полиция Бородино

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

Автомобиль пропавшей женщины. Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск"

ИСТОЧНИК KP.RU