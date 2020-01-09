2020-01-09T11:00:28+03:00
Происшествия

В Красноярске дело застройщика дома на Грунтовой отправили в суд

Потерпевшими признаны 152 обманутых дольщика
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске дело застройщика дома на Грунтовой отправили в судВ Красноярске дело застройщика дома на Грунтовой отправили в судФото: ИВАНОВА Диана
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Следователи красноярской полиции завершили расследование уголовного дела в отношении директора строительной фирмы, который злоупотребил своими полномочиями и нанес ущерб на сумму 186 миллионов рублей. Потерпевшими были признаны 156 дольщиков. Дело направлено в суд на рассмотрение, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе следствия установлено, что 40-летний директор строительной фирмы задумал нанести вред другим лицам (каким именно, не уточняется). Поэтому заключил договоры уступки прав на объекты долевого строительства, расположенные на улице Грунтовой и проспекте Металлургов краевого центра. Получив средства, он перечислял их третьим лицам, которым задолжал. При этом те самые третьи лица не имени никакого отношения к строительству указанных домов.

В полиции рассказали: масштаб дела был такой большой, что пришлось увеличить состав следственной группы. Были допрошены более 1000 человек, к работе привлекли опытных следователей из районов края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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