Билеты на речные круизы по Енисею начнут продавать уже в январе

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:37:35+03:00

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Билеты на популярные круизы по Енисею можно будет приобрести в режиме онлайн, сообщают «Городские новости» со ссылкой на «ПассажирРечТранс».

Такое новшество не может не радовать красноярцев. Во-первых, раньше купить билет можно было только в туристических фирмах, которые организовывают такие экскурсии. И даже если многие заказывали билеты по телефону, не было времени заехать в офисы фирм и забрать их. А у туристов из других городов и вовсе не было шанса. Иногда можно было услышать на причале перед самым отходом теплохода: «Мы из другого города приехали, очень хотим прокатиться, пустите». И получали отказ, потому что лишних билетов не было.

Билеты онлайн на теплоходы «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов» появятся в продаже уже с 15 января. В кассах – с 8 февраля. Прокатиться по Енисею можно не только в черте города, но и совершить поездку до Дудинки. Самые дорогие билеты – около 31,1 тысячи рублей, эконом – 11,4 тысячи.

Добавим, что в этом году по Енисею будет возить туристов и теплоход «Максим Горький», который пришел в Красноярск осенью 2019 года. Круизы на нем рассчитаны на иностранцев, стоимость будет доходить до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU