2020-01-09T10:37:35+03:00
Общество

Билеты на речные круизы по Енисею начнут продавать уже в январе

Их можно будет приобрести онлайн
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Билеты на речные круизы по Енисею начнут продавать уже в январеБилеты на речные круизы по Енисею начнут продавать уже в январеФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Изменить размер текста:

Билеты на популярные круизы по Енисею можно будет приобрести в режиме онлайн, сообщают «Городские новости» со ссылкой на «ПассажирРечТранс».

Такое новшество не может не радовать красноярцев. Во-первых, раньше купить билет можно было только в туристических фирмах, которые организовывают такие экскурсии. И даже если многие заказывали билеты по телефону, не было времени заехать в офисы фирм и забрать их. А у туристов из других городов и вовсе не было шанса. Иногда можно было услышать на причале перед самым отходом теплохода: «Мы из другого города приехали, очень хотим прокатиться, пустите». И получали отказ, потому что лишних билетов не было.

Билеты онлайн на теплоходы «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов» появятся в продаже уже с 15 января. В кассах – с 8 февраля. Прокатиться по Енисею можно не только в черте города, но и совершить поездку до Дудинки. Самые дорогие билеты – около 31,1 тысячи рублей, эконом – 11,4 тысячи.

Добавим, что в этом году по Енисею будет возить туристов и теплоход «Максим Горький», который пришел в Красноярск осенью 2019 года. Круизы на нем рассчитаны на иностранцев, стоимость будет доходить до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снесли забор и взяли под охрану: Троицкое кладбище в Красноярске признали объектом культурного наследия
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
По дороге в Красноярск пропала молодая женщина на красном «Хендае»
В Красноярске дело застройщика дома на Грунтовой отправили в суд
Билеты на речные круизы по Енисею начнут продавать уже в январе
Красноярский предприниматель обманул изготовителя скамеек на миллион рублей
Таинственно пропадавший целых полгода красноярец неожиданно вернулся домой
В Красноярске коммунальная авария на всю ночь оставила без тепла 29 многоэтажек
Мужчина незаметно вытащил сим-карту из телефона и обокрал подругу
17-летний подросток приехал в Красноярск из Тайшета и бесследно исчез
Из-за аномального тепла в красноярском зоопарке посреди зимы проснулся медведь
10 тысяч бутылок нелегального алкоголя скрывал в гаражах житель Канска
Беспокойное Рождество выдалось у красноярских спасателей
Красноярец устроил заплыв в Енисее из-за пенсионной реформы
Под Дивногорском на пути к ГЭС в лобовом ДТП пострадали люди
За первую неделю года в краевую больницу попали 50 человек с криминальными травмами