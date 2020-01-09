В Красноярске коммунальная авария на всю ночь оставила без тепла 29 многоэтажек

9 Янв. 2020 2020-01-09T05:07:00+03:00

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В Ленинском районе Красноярска коммунальная авария на всю ночь оставила без тепла 29 многоэтажных домов на улицах Юности, Красрабе, Иркутской, Парковой, Ползунова, Малаховской и других. Причина – накануне вечером, 8 января, возле новогодней елки на ДК 1 Мая прорвало трубу горячего водоснабжения, на месте порыва провалился асфальт.

Аварийная бригада работала всю ночь. Как сообщает представитель СГК, к 6 часам утра все сварочные работы были завершены и ежим подачи тепла в жилые дома восстановлен. Так что в домах с нижней разводкой батареи начнут теплеть в течение часа, там остывшая вода должна проциркулировать в трубах и смениться горячей. В домах с верхней разводкой, где жилищные организации перекрывали трубы и сливали воду, тепло появится, когда выйдут на работу слесари. Но если к 10 часам утра батареи в квартирах не потеплеют – нужно сигнализировать в свою УК или ТСЖ.

Что касается ямы возле елки, ее огородили и засыплют, как только привезут грунт от поставщика. А пока к этому месту лучше не приближаться.

ИСТОЧНИК KP.RU