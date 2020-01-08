17-летний подросток приехал в Красноярск из Тайшета и бесследно исчез
17-летний Александр Ивков, приехавший из Тайшета, пропал в Красноярске при неизвестных обстоятельствах. От парня нет вестей вот уже третий день, рассказали в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».
- Александр Ивков выехал из Тайшета 3 января 2020 года, - поясняет руководитель организации волонтеров Оксана Василишина. – В последний раз выходил на связь 6 января – из Красноярска. Больше никаких сведений о нем нет.
В последний раз он выходил на связь 6 января. Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск».
Приметы подростка: карие глаза, широкие брови, темно- русые волосы, среднего телосложения.
Был одет: не установлено.
КОНКРЕТНО
Если вы видели Сашу, если вам известно, где может находиться пропавший, просим срочно сообщить по одному из номеров 8(395-63)5-34-30 (Тайшетское линейное отделение МВД России на транспорте) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно). Звоните, не оставайтесь равнодушными!
ИСТОЧНИК KP.RU