8 Янв. 2020 2020-01-08T13:30:59+03:00

17-летний подросток приехал в Красноярск из Тайшета и бесследно исчез. Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Об Александре Ивкове ничего неизвестно уже третьи сутки [фото]

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17-летний Александр Ивков, приехавший из Тайшета, пропал в Красноярске при неизвестных обстоятельствах. От парня нет вестей вот уже третий день, рассказали в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Александр Ивков выехал из Тайшета 3 января 2020 года, - поясняет руководитель организации волонтеров Оксана Василишина. – В последний раз выходил на связь 6 января – из Красноярска. Больше никаких сведений о нем нет.

В последний раз он выходил на связь 6 января. Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Приметы подростка: карие глаза, широкие брови, темно- русые волосы, среднего телосложения.

Был одет: не установлено.

КОНКРЕТНО

Если вы видели Сашу, если вам известно, где может находиться пропавший, просим срочно сообщить по одному из номеров 8(395-63)5-34-30 (Тайшетское линейное отделение МВД России на транспорте) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно). Звоните, не оставайтесь равнодушными!

ИСТОЧНИК KP.RU