2020-01-08T13:06:47+03:00
Общество

Из-за аномального тепла в красноярском зоопарке посреди зимы проснулся медведь

И тут же начал заниматься спортом! [видео]
Ася ЖУКОВА
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Всем доброго утра! Фото, видео: пресс-служба "Роева ручья".Всем доброго утра! Фото, видео: пресс-служба "Роева ручья".
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Из-за аномально теплой зимы в зоопарке Красноярска проснулся тяньшанский медведь Памир. Он обожает спорт, поэтому, как только открыл глаза, сразу же схватился за импровизированную гантельку, принялся качаться с помощью шины, сообщили в пресс-службе «Роева ручья».

- Заспанный, помятый, но на спорте, а как иначе? - смеются сотрудники зоопарка.

Примечательно, что на воле медведи предпочитают отсиживаться в берлоге до весны, даже если на улице тепло. А вот в зоопарках меняют свои привычки: хищники просыпаются во время оттепели. И засыпают вновь, когда подморозит.

В красноярском зоопарке посреди зимы проснулся медведь. Видео: Роев ручей.

Интересно, что в прошлом году Памир проснулся только 19 февраля. И, кстати, первое, что сделал – зарядку. Вскарабкался по прутьям клетки до самого верха. Уж такой он непоседа. Да и соскучился по движению во время спячки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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