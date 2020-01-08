8 Янв. 2020 2020-01-08T08:58:43+03:00

Почти 10 тысяч бутылок нелегального алкоголя скрывал в гаражах житель Канска. Фото: Мария ЛЕНЦ

Теперь он может сесть на шесть лет

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Почти 10 тысяч бутылок с контрафактным алкоголем (а точнее 9 тысяч 534) обнаружили полицейские у жителя Канска Красноярского края. Подпольный склад мужчина устроил в гаражах, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Когда его накрыли, выяснилось, в трех гаражных боксах, расположенных в разных микрорайонах, 32-летний «предприниматель» держал больше 4700 литров спиртного. Бутылки, понятно, маркированы не были, но хозяина это не смущало, собирался продавать их.

В итоге сотрудники ОЭБиПК МО МВД России «Канский» изъяли нелегальное спиртное на сумму около двух миллионов рублей. На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».

Теперь он может получить до шести лет лишения свободы. Тем временем полицейские устанавливают каналы поставки и точки продажи незаконной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU