За первую неделю года в краевую больницу попали 50 человек с криминальными травмами

7 Янв. 2020 2020-01-07T15:04:23+03:00

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В краевой больнице Красноярска подвели итоги первой недели нового, 2020 года.

- Обращений по поводу травм в сравнении с новогодними каникулами прошлых лет действительно стало больше, - рассказывает заведующий приемным отделением ККБ Максим Суворов. - Это объясняется несколькими причинами.

Теперь мы госпитализируем все переломы проксимального отдела бедра Советского района Красноярска. Только сегодня, в Рождество, поступили два пожилых человека с переломом шейки бедра.

Уже третий год мы берем на себя все черепно-мозговые травмы Советского района. Обращений стало больше, и конечно, мы оказываем первую экстренную помощь всем пострадавшим.

За первую неделю нового года с криминальными травмами – это переломы костей лицевого скелета, ЧМТ, пострадавшие в ДТП – обратилось более 50 человек. Причем половина обращений – в новогоднюю ночь и первые сутки года.

- Наиболее частая травма, полученная в драках – перелом носа, - говорит заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Андрей Симонов, - но в наше ЛОР-отделение такие больные поступают нечасто, справляются травмпункты. К нам поступают люди с травмами нижней челюсти. С новогодней ночи до Рождества в отделение поступили семеро пострадавших. Один получил травму челюсти в ДТП, остальные шесть – в драке. Но это еще не все – в краевую больницу еще не доехали деревенские жители с переломами лицевого скелета.

Как же избежать таких неприятностей в рождественские каникулы?

- Отдыхать нужно активно, но с умом, - считает травматолог Суворов. - Езжайте лучше подальше от города, на горнолыжные трассы – там безопаснее, и пьют люди меньше.

- В деревню езжайте и на базы отдыха, - вторит челюстно-лицевой хирург Симонов. – Спуск с горы на сноуборде менее опасен, чем прогулка по ночному Красноярску.

ИСТОЧНИК KP.RU