2020-01-07T15:04:23+03:00
Общество

За первую неделю года в краевую больницу попали 50 человек с криминальными травмами

Горные лыжи безопаснее прогулки по ночному Красноярску
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Приемное отделение работает без перерыва! Фото с сайта краевой клинической больницы.Приемное отделение работает без перерыва! Фото с сайта краевой клинической больницы.
Изменить размер текста:

В краевой больнице Красноярска подвели итоги первой недели нового, 2020 года.

- Обращений по поводу травм в сравнении с новогодними каникулами прошлых лет действительно стало больше, - рассказывает заведующий приемным отделением ККБ Максим Суворов. - Это объясняется несколькими причинами.

Теперь мы госпитализируем все переломы проксимального отдела бедра Советского района Красноярска. Только сегодня, в Рождество, поступили два пожилых человека с переломом шейки бедра.

Уже третий год мы берем на себя все черепно-мозговые травмы Советского района. Обращений стало больше, и конечно, мы оказываем первую экстренную помощь всем пострадавшим.

За первую неделю нового года с криминальными травмами – это переломы костей лицевого скелета, ЧМТ, пострадавшие в ДТП – обратилось более 50 человек. Причем половина обращений – в новогоднюю ночь и первые сутки года.

- Наиболее частая травма, полученная в драках – перелом носа, - говорит заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Андрей Симонов, - но в наше ЛОР-отделение такие больные поступают нечасто, справляются травмпункты. К нам поступают люди с травмами нижней челюсти. С новогодней ночи до Рождества в отделение поступили семеро пострадавших. Один получил травму челюсти в ДТП, остальные шесть – в драке. Но это еще не все – в краевую больницу еще не доехали деревенские жители с переломами лицевого скелета.

Как же избежать таких неприятностей в рождественские каникулы?

- Отдыхать нужно активно, но с умом, - считает травматолог Суворов. - Езжайте лучше подальше от города, на горнолыжные трассы – там безопаснее, и пьют люди меньше.

- В деревню езжайте и на базы отдыха, - вторит челюстно-лицевой хирург Симонов. – Спуск с горы на сноуборде менее опасен, чем прогулка по ночному Красноярску.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За первую неделю года в краевую больницу попали 50 человек с криминальными травмами
Красноярские волонтеры просят не распространять ложную информацию о пропавших
Красноярцев приглашают на прогулки: расписание на январь
В Красноярском крае двое парней обокрали за ночь 5 автомобилей
В Рождественскую ночь в храмы Красноярского края пришли около 12 тысяч человек
Красноярские волонтеры подвели итоги 2019 года: 47 человек пропали без вести
Люди тросами разжали кабину. В Красноярске грузовик врезался в автобус
Вода не поднимается. В Красноярском крае продолжает топить два поселка
МЧС: на Красноярский край надвигается сильный ветер, метель и лавины
В Красноярске отменят выделенные полосы по праздникам и выходным
«Прости, я непутевый сын»: в Красноярске ищут сбежавшего из Забайкалья солдата-срочника
В Красноярске Рождество встретят фейерверком в Татышев-парке
В Красноярске полицейские проводят облаву на табачников, торгующих снюсом
Полиция накрыла склад и цех с фальсифицированным алкоголем на 1,6 миллиона рублей
Животные в Роевом ручье радуются подаренным красноярцами елкам и пихтам
В Норильске потерялся 15-летний подросток: ищут по всему краю
На Рождество Христово в храмах Красноярска пройдут праздничные богослужения
В Красноярске пропал 62-летний мужчина со шрамом на животе
В Красноярском крае изъяли более 500 упаковок снюса
Житель Канска украл у своего знакомого деньги, которые тот копил на обучение сына
Гоночную трассу «Красное кольцо» выставили на продажу