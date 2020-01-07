2020-01-07T14:18:47+03:00
Общество

Красноярские волонтеры просят не распространять ложную информацию о пропавших

Как отличить ложь от правды?
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото группы vk.com/poiskdeteikrasnoyarskФото группы vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk
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В Красноярске появилась информация о девушке, которая каталась с горки, ударилась головой и теперь ничего не помнит. Просят помощи в распространении информации, поиске родственников.

Оказалось, это ложная информация. Красноярская региональная общественная организация "Поиск пропавших детей - Красноярск" напоминает несколько важных правил, как отличить актуальную правдивую информацию от спама — это несложно, достаточно внимательно прочитать текст сообщения, чтобы понять, что ты распространяешь.

1. Дата пропажи, указание города. Если этой информации нет - перед нами стопроцентный фейк.

2. Контакты автора сообщения\родственников\отдела полиции\поискового отряда. Если в тексте этого нет — рассылать такое не стоит! Если указан телефон — какой у него код города? Если код другого региона — вероятность, что это фейк, более чем велика.

3. Поиск сообщения о помощи по картинке\новостям СМИ — стоит ввести первую фразу из вашего поста, чтобы узнать, например, что ваш «потерянный» «гуляет» по интернету не первый год.

4. И важное правило —если уже сделали репост фейка — удалите его.

Также волонтеры объясняют, что это делают для того, чтобы у всех, кто позвонит на указанный номер, снимались деньги.

Также не следует доверять сообщениям о том, что в расформированной военной или полицейской части раздают служебных собак или что неликвидных щенков лабрадора (ньюфа, и прочих элитных пород) усыпят, если не найдутся добрые люди. Добрые люди тут же звонят и теряют деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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