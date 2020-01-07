В Красноярском крае двое парней обокрали за ночь 5 автомобилей

7 Янв. 2020 2020-01-07T10:31:20+03:00

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Прошла всего неделя нового года, а статистика силовых ведомств уже начала наполняться задержаниями и возбуждением уголовных дел, - все правоохранительные органы работают без выходных и праздников. К сожалению, преступники тоже. Так, очередной выезд наряда группы задержания Росгвардии Канска прекратил серию автограбежей. Когда патруль ехал по ночному Канску, его внимание привлекли двое мужчин с автомобильным аккумулятором в руках. Бросив добычу, они пытались убежать, однако их поймали.

Оказалось, что за ночь они ограбили 5 автомобилей отечественного производства, из которых забрали магнитолы и аккумуляторы. К слову, автомобили, стоящие без присмотра, заполнившие улицы и дворы, становятся легкой добычей нечистых на руку.

Одному из ночных потрошителей авто 19 лет, второй несовершеннолетний, ему 17. Оба не судимы, обоих будут судить по статье 158 УК РФ «Кража», а старшего еще и по статье 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего к совершению преступления».

ИСТОЧНИК KP.RU