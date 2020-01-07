2020-01-07T08:38:09+03:00
Общество

В Рождественскую ночь в храмы Красноярского края пришли около 12 тысяч человек

Из них около тысячи – в самый большой храм Красноярска
Татьяна РЯБИНИНА
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Храм Рождества Христова в Красноярске. Фото: сайт Красноярской епархииХрам Рождества Христова в Красноярске. Фото: сайт Красноярской епархии
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Напомним, в 2015 году в Красноярске появилась традиция рождественского салюта, и 7 января в 18.30, на острове Татышев состоится концертная программа с участием творческих коллективов города и праздничный фейерверк. Праздничная программа продлится до 20.30, залпы ожидаются в 19.05.

Рождественское послание Главы Красноярской митрополии, митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона здесь

А в ночь с 6 на 7 января в храмы, соборы и монастыри на территории края на торжественные богослужения, посвященные православному празднику «Рождества Христова», пришли около 12 тысяч человек.

Их безопасность обеспечивали более 450 сотрудников правоохранительных органов, казаки Енисейского казачьего войска.

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавил празднование Рождества в храме Рождества Христова города Красноярска. Всего в Христорождественском храме молилось более тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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