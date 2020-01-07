2020-01-07T07:58:29+03:00
Общество

Красноярские волонтеры подвели итоги 2019 года: 47 человек пропали без вести

Добровольцы провели в поисках 111 дней
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Кежемский район: поиски пропавшего ребенка.Кежемский район: поиски пропавшего ребенка.Фото: Татьяна АРОНОВА
Изменить размер текста:

«Не очень правильно считать спасённых, если процент тех, кого не спасли не стал меньше. И родственникам тех, кому помочь не смогли, количество спасенных или проведённых поисков - не согреет сердце», - так считают волонтеры организации "Поиск пропавших детей-Красноярск", подводя итоги минувшего года.

В 2019 году поступило 485 заявок на поиски людей, большинство, 303 человека, - взрослые.

Детей до 17 лет находить удается лучше, самая катастрофичная ситуация с пожилыми и с мужчинами.

В 2019 году потерялись 104 пожилых человека, из них найдены мертвыми 17, еще 19 пропали без вести.

Из 149 пропавших мужчин найдены мертвыми 18, не найдены - 25.

Из 485 пропавших 71 человека нашли волонтеры (в больницах при прозвонах, по информации о местонахождении, при распространении ориентировок, при поисковых работах). Волонтеры провели в поисках 111 дней, в том числе 38 выездов в лес.

В 2019 году волонтеры искали в лесах 26 человек (на самом деле их было больше, просто не всегда к поискам привлекают добровольцев). Найдены живыми 15 человек, мертвыми - 6 человек, еще 5 не найдены.

Красноярская региональная общественная организация "Поиск пропавших детей - Красноярск" нуждается в финансовой помощи, приглашает волонтеров для поисковых работ.

Напомним, дежурный телефон отряда 8-950-99-66-066 (круглосуточный).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае двое парней обокрали за ночь 5 автомобилей
В Рождественскую ночь в храмы Красноярского края пришли около 12 тысяч человек
Красноярские волонтеры подвели итоги 2019 года: 47 человек пропали без вести
Люди тросами разжали кабину. В Красноярске грузовик врезался в автобус
Вода не поднимается. В Красноярском крае продолжает топить два поселка
МЧС: на Красноярский край надвигается сильный ветер, метель и лавины
В Красноярске отменят выделенные полосы по праздникам и выходным
«Прости, я непутевый сын»: в Красноярске ищут сбежавшего из Забайкалья солдата-срочника
В Красноярске Рождество встретят фейерверком в Татышев-парке
В Красноярске полицейские проводят облаву на табачников, торгующих снюсом
Полиция накрыла склад и цех с фальсифицированным алкоголем на 1,6 миллиона рублей
Животные в Роевом ручье радуются подаренным красноярцами елкам и пихтам
В Норильске потерялся 15-летний подросток: ищут по всему краю
На Рождество Христово в храмах Красноярска пройдут праздничные богослужения
В Красноярске пропал 62-летний мужчина со шрамом на животе
В Красноярском крае изъяли более 500 упаковок снюса
Житель Канска украл у своего знакомого деньги, которые тот копил на обучение сына
Гоночную трассу «Красное кольцо» выставили на продажу