Красноярские волонтеры подвели итоги 2019 года: 47 человек пропали без вести

7 Янв. 2020 2020-01-07T07:58:29+03:00

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«Не очень правильно считать спасённых, если процент тех, кого не спасли не стал меньше. И родственникам тех, кому помочь не смогли, количество спасенных или проведённых поисков - не согреет сердце», - так считают волонтеры организации "Поиск пропавших детей-Красноярск", подводя итоги минувшего года.

В 2019 году поступило 485 заявок на поиски людей, большинство, 303 человека, - взрослые.

Детей до 17 лет находить удается лучше, самая катастрофичная ситуация с пожилыми и с мужчинами.

В 2019 году потерялись 104 пожилых человека, из них найдены мертвыми 17, еще 19 пропали без вести.

Из 149 пропавших мужчин найдены мертвыми 18, не найдены - 25.

Из 485 пропавших 71 человека нашли волонтеры (в больницах при прозвонах, по информации о местонахождении, при распространении ориентировок, при поисковых работах). Волонтеры провели в поисках 111 дней, в том числе 38 выездов в лес.

В 2019 году волонтеры искали в лесах 26 человек (на самом деле их было больше, просто не всегда к поискам привлекают добровольцев). Найдены живыми 15 человек, мертвыми - 6 человек, еще 5 не найдены.

Красноярская региональная общественная организация "Поиск пропавших детей - Красноярск" нуждается в финансовой помощи, приглашает волонтеров для поисковых работ.

Напомним, дежурный телефон отряда 8-950-99-66-066 (круглосуточный).

ИСТОЧНИК KP.RU