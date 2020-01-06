Люди тросами разжали кабину. В Красноярске грузовик врезался в автобус

6 Янв. 2020 2020-01-06T13:25:06+03:00

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В Красноярске на Октябрьском мосту произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. Как рассказали в паблике ЧП-Красноярск свидетели аварии, случилось все накануне вечером, в районе автобусной остановки на острове Татышев. Грузовичок «Ниссан Кабстар» сзади врезался в полный пассажиров автобус № 173. К счастью, никто из пассажиров маршрутки не пострадал, рассказывают свидетели аварии. А вот тем, кто находился в грузовике, не повезло.

Вся кабина у «Ниссан Кабстар» смята. Особенно досталось водителю. Когда кабину смяло в гармошку, мужчине серьезно придавило ноги.

- Зажало сильно, - пишут очевидцы. - Человек 5 на тросу отгибали нижнюю часть металла. Водитель все это время был в сознании. В шоковом состоянии.

В ожидании скорой помощи мужчину выручили другие автомобилисты- они растянули тросами кабину. И держали так, пока до места ДТП не добрались медики. ГИБДД устанавливает все обстоятельства этой аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU