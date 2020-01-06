2020-01-06T11:52:51+03:00
Происшествия

Вода не поднимается. В Красноярском крае продолжает топить два поселка

Уровень воды в Енисее замеряют каждые 4 часа [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краюФото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
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Из-за аномально теплой погоды в Красноярском крае остаются подтопленными два поселка под Лесосибирском – Абалаково и Стрелка. Они находятся на слиянии Ангары и Енисея. Напомним, здесь несколько дней назад Енисей вышел из берегов – ледяной водой затоплены улицы и приусадебные участки.

Топит два поселка в Красноярском крае. Строительство запруды на Луговой.Видео: соцсети

Спасатели в Абалаково организовали для людей переправу. Как рассказали в КГКУ «Спасатель», за минувшие сутки ей воспользовалось 63 человека, из которых 11- дети.

«Вода поднимается, - пишут абалаковцы в соцсетях. – На улице Луговой идет строительство запруды». В ГУ МЧС по Красноярскому краю говорят, что замеры уровня воды в подтопленных поселках идут каждые 4 часа. И причин для паники нет. По данным на 06.00 6 января, уровень воды в Енисее в районе Абалаково составлял 700 сантиметров, до критической отметки еще 108 сантиметров.

- Никаких запруд никто не строит – идет расчистка дороги грейдером, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке МЧС. – Уровень воды остается на прежней отметке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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