МЧС: на Красноярский край надвигается сильный ветер, метель и лавины

6 Янв. 2020 2020-01-06T11:37:03+03:00

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Синоптики предупредили жителей Красноярского края о неблагоприятной погоде. По данным гидрометцентра, ожидается штормовой ветер скоростью до 20 метров в секунду. Порывы - до 25 - 27 метров в секунду. Речь идет в первую очередь о Таймыре и северных районах края. На юге и в центральной части региона, к которой относится и Красноярск, - гололедица.

В ГУ МЧС по Красноярскому краю говорят, что с 6 по 9 января в горных районах края возможен сход лавин.

- Сход снежных масс может нарушить работу транспорта и дорожных служб. Следуя на личном автотранспорте по территории горных районов, следует помнить об опасных участках и предпринять меры личной безопасности (иметь при себе теплые вещи, термос с чаем, спички, мобильную связь), - напоминают спасатели. - Туристическим группам следует отказаться от посещения лавиноопасных районов.

Водителям советуют на дорогах проявлять удвоенную бдительность - соблюдать скоростной режим и не совершать резких, необдуманных маневров.

ИСТОЧНИК KP.RU