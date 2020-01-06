В Красноярске отменят выделенные полосы по праздникам и выходным

6 Янв. 2020 2020-01-06T10:03:10+03:00

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Водители, радуйтесь! В Красноярске с 11 января отменяют по праздникам и выходным все выделенные для общественного транспорта полосы. Как сообщили в администрации, в выходные и праздники абсолютно все водители могут передвигаться по «выделенкам». Изменения вступят в силу уже 11 января.

К слову, для информирования красноярских автомобилистов имеются соответствующие дорожные знаки под знаками выделенных полос – молоточки, указывающие на рабочие дни. 167 таких знаков уже устанавливают на дорогах Красноярска.

Добавим, что полосы выделенного движения в Красноярске действуют уже год. Часть из них работает в ограниченном режиме: по будням – только для общественного транспорта, по выходным – для всех. С этого года все полосы выделенного движения, помеченные специальными знаками, будут работать по единой схеме, сообщили в администрации Красноярска. Как от этого изменится движение в городе - узнаем после праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU