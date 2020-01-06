2020-01-06T09:42:31+03:00
Общество

«Прости, я непутевый сын»: в Красноярске ищут сбежавшего из Забайкалья солдата-срочника

Солдат сбежал из части с помощью сервиса BlaBlaCar, а матери оставил записку
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Артур Хакимов Фото: соцсетиАртур Хакимов Фото: соцсети
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Из части в Забайкалье сбежал солдат-срочник Артур Хакимов, сообщает ТВК. Парень может находиться в Красноярске. По крайней мере, в этом уверены знакомые с ним люди, которые распространяют в соцсетях данные бойца. Известно, что перед побегом Артур оставил записку для матери со словами: «Прости, я непутевый сын».

Сбежал парень на автомобиле, который нашел с помощью сервиса BlaBlaCar. Как рассказали в Комитете солдатских матерей Забайкалья, водитель высадил срочника в Иркутске, где, вероятнее всего, Артур сменил форму на гражданскую одежду. С водителем он поделился планами – рвануть в Красноярск или Новосибирск. В городах-миллионниках рассчитывает затеряться.

Хакимов в форме Фото: соцсети

Хакимов в форме Фото: соцсети

- Военнослужащий самовольно оставил расположение части. По предварительным данным, он решил навестить родственников, —сообщает «URA.RU» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

К поискам Артура Хакимова подключились правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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