2020-01-06T09:08:10+03:00
Общество

В Красноярске Рождество встретят фейерверком в Татышев-парке

Рассказываем, во сколько залпы салюта, и где удобнее всего его смотреть
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фейерверк пройдет на ТатышевеФейерверк пройдет на ТатышевеФото: Мария ЛЕНЦ
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Рождество Христово Красноярск уже традиционно встречает фейерверком. В храмах пройдут службы для верующих, а в Татышев-парке красноярцев ждет праздничная программа - горки, концерты, масса развлечений. И конечно, салют. Пройдет все в восточной стороне острова, у главной городской елки 7 января.

Итак, что приготовили к Рождеству на Татышеве, и когда состоится салют?

Праздник пройдет с 18.30 до 20.30, сообщили в Центре реализации социальных проектов, который и ответственен за новогодние мероприятия на Татышеве. Красноярцев ожидает выступление творческих коллективов города. Таких как ансамбль песни и танца «Сибирские зори», хореографический ансамбль «Молодость Енисея», фольклорный театр «Ладов день», вокальные группы «Кристалл» и «Кураж». Кроме того, горожан с праздником поздравит митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. А после его обращения - Рождественский салют.

Залпы запланированы на 19.05. Удобнее всего смотреть салют в самом парке или же рядом с ТЦ «Июнь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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