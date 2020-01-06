В Красноярске Рождество встретят фейерверком в Татышев-парке

6 Янв. 2020 2020-01-06T09:08:10+03:00

Рассказываем, во сколько залпы салюта, и где удобнее всего его смотреть

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Рождество Христово Красноярск уже традиционно встречает фейерверком. В храмах пройдут службы для верующих, а в Татышев-парке красноярцев ждет праздничная программа - горки, концерты, масса развлечений. И конечно, салют. Пройдет все в восточной стороне острова, у главной городской елки 7 января.

Итак, что приготовили к Рождеству на Татышеве, и когда состоится салют?

Праздник пройдет с 18.30 до 20.30, сообщили в Центре реализации социальных проектов, который и ответственен за новогодние мероприятия на Татышеве. Красноярцев ожидает выступление творческих коллективов города. Таких как ансамбль песни и танца «Сибирские зори», хореографический ансамбль «Молодость Енисея», фольклорный театр «Ладов день», вокальные группы «Кристалл» и «Кураж». Кроме того, горожан с праздником поздравит митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. А после его обращения - Рождественский салют.

Залпы запланированы на 19.05. Удобнее всего смотреть салют в самом парке или же рядом с ТЦ «Июнь».

ИСТОЧНИК KP.RU