В Красноярске полицейские проводят облаву на табачников, торгующих снюсом

6 Янв. 2020 2020-01-06T08:47:35+03:00

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Полицейские в Красноярске устроили рейды по точкам продажи табака, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Цель – выявить тех, кто торгует снюсом и некурительной никотиносодержащей продукцией. Проверено 66 торговых точек – павильонов и магазинов. 107 упаковок удалось изъять из оборота.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/753341" frameborder="0"></iframe> Торговля снюсом.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- В настоящее время по всем фактам проводятся проверки, вся сомнительная продукция направлена на экспертизу, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции. - Если исследование подтвердит, что в смесь является табакосодержащей, то продавец будет привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.14.53 КоАП России (Оптовая или розничная продажа насвая, табака сосательного (снюса)).

Какое наказание грозит продавцам? Штраф. Юрлицам – до 60 тысяч рублей.

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В Красноярском крае изъяли более 500 упаковок снюса

В Красноярске в результате масштабного рейда были изъяты из торгового оборота более 500 упаковок снюса (некурительная никотиносодержащая продукция, предназначенная для рассасывания). Совместное мероприятие полиции и представителей Роспотребнадзора стартовало 2 января и продолжается до сих пор. В результате за пару дней удалось проверить более 140 торговых точек на предмет законности торговли снюсом. Как итог – десятки нарушений (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU