2020-01-06T08:47:35+03:00
Происшествия

В Красноярске полицейские проводят облаву на табачников, торгующих снюсом

Проверили уже 66 точек продажи [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Изъято 107 упаковоИзъято 107 упаковоФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Полицейские в Красноярске устроили рейды по точкам продажи табака, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Цель – выявить тех, кто торгует снюсом и некурительной никотиносодержащей продукцией. Проверено 66 торговых точек – павильонов и магазинов. 107 упаковок удалось изъять из оборота.

Торговля снюсом.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- В настоящее время по всем фактам проводятся проверки, вся сомнительная продукция направлена на экспертизу, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции. - Если исследование подтвердит, что в смесь является табакосодержащей, то продавец будет привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.14.53 КоАП России (Оптовая или розничная продажа насвая, табака сосательного (снюса)).

Какое наказание грозит продавцам? Штраф. Юрлицам – до 60 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярском крае изъяли более 500 упаковок снюса

В Красноярске в результате масштабного рейда были изъяты из торгового оборота более 500 упаковок снюса (некурительная никотиносодержащая продукция, предназначенная для рассасывания). Совместное мероприятие полиции и представителей Роспотребнадзора стартовало 2 января и продолжается до сих пор. В результате за пару дней удалось проверить более 140 торговых точек на предмет законности торговли снюсом. Как итог – десятки нарушений (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вода не поднимается. В Красноярском крае продолжает топить два поселка
МЧС: на Красноярский край надвигается сильный ветер, метель и лавины
В Красноярске отменят выделенные полосы по праздникам и выходным
«Прости, я непутевый сын»: в Красноярске ищут сбежавшего из Забайкалья солдата-срочника
В Красноярске Рождество встретят фейерверком в Татышев-парке
В Красноярске полицейские проводят облаву на табачников, торгующих снюсом
Полиция накрыла склад и цех с фальсифицированным алкоголем на 1,6 миллиона рублей
Животные в Роевом ручье радуются подаренным красноярцами елкам и пихтам
В Норильске потерялся 15-летний подросток: ищут по всему краю
На Рождество Христово в храмах Красноярска пройдут праздничные богослужения
В Красноярске пропал 62-летний мужчина со шрамом на животе
В Красноярском крае изъяли более 500 упаковок снюса
Житель Канска украл у своего знакомого деньги, которые тот копил на обучение сына
Гоночную трассу «Красное кольцо» выставили на продажу