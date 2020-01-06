Животные в Роевом ручье радуются подаренным красноярцами елкам и пихтам

6 Янв. 2020 2020-01-06T07:41:20+03:00

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Парк флоры и фауны «Роев ручей» ежегодно просит красноярцев приносить елки после Нового года - и животным радость, и мусора у домов меньше. В этом году в зоопарке также объявили акцию по приему елок и пихт. Многие горожане откликнулись на нее. И теперь в зоопарке радость - белые медведи и другие обитатели парка флоры и фауны во всю играют с елками, жуют их, весело футболят по вольерам. В общем, празднуют. А администрация парка благодарит отзывчивых красноярцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/753339" frameborder="0"></iframe> Животные Роева ручья играют с елками.Видео: Роев ручей

- Спасибо всем красноярцам, безвозмездно привезшим в «Роев ручей» нераспроданные новогодние елки и пихты. Некоторые животные их едят, но большинство просто радуются им и радуют посетителей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в «Роевом ручье». - Елки - отличный элемент для обогащения среды обитания для питомцев парка. А еще мы приготовили много интересных экскурсий и показательных кормлений, ждем вас в гости!

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Еще недавно живые елочки были самым ходовым товаром. Как же – символ Нового года! Кому не хочется, чтобы в доме пахло хвоей и нарядная елка радовала глаз. В среднем деревья продавали за 1-1,5 тысячи рублей. Редкий продавец снижал цену. И что теперь? Десятки елочек в разных районах Красноярска свалены в кучи и брошены (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU